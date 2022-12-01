Petrol
87.87
1.03%
Euro
19.4794
0.42%
Dolar
18.6365
0.03%
Altın
1.066
0.63%
Borsa
5064
1.73%
Bitcoin
324.551
1.59%
BTXN Coin
5.55
0.90%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Seyir halindeki iki otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Öte yandan otomobillerden kopan parçalar 2 araca isabet etti.
    • 01.12.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Seyir halindeki iki otomobilin karıştığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

    Antalya'nın Serik ilçesinde Almanya uyruklu Daiela Keiser kontrolündeki otomobil, Abdullah Işık'ın idaresindeki araçla çarpıştı.

    5 yaralı

    Kazanın şiddetiyle sürücü Işık ile araçtaki eşi Fatma Işık yaralandı.

    Diğer araçtaki Ahmet Yalavuz, Burhan Sönmez ve 5 yaşındaki Umut Kaan Sönmez de yara aldı.

    Antalya da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #1

    Araçta sıkışan çift kurtarıldı

    Korku dolu anların yaşandığı kazayı gören çevredeki vatandaşlar, olay yerine akın etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

    Otomobilde sıkışan Işık çifti, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı VİDEO

    Antalya da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #2

    Maddi hasar oluştu

    Öte yandan kaza sırasında otomobillerden kopan parçalar, yolun alt kısmındaki otoparkta bulunan 2 araca isabet etti.

    Otomobilde maddi hasar oluştu.

    DHA'nın aktarımına göre; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #3

    Antalya da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #4

    Antalya da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #5

    Antalya da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #6

    Antalya da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #7

    Antalya da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #8

    Antalya da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #9

    Antalya da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #10


    Ukrayna'da doktorlar telefon ışıklarıyla ameliyat yapıyor
    Dünya

    Ukrayna'da doktorlar telefon ışıklarıyla ameliyat yapıyor

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    İç çamaşırını gösteren örgülü kıyafeti gündeme oturdu
    Medya

    İç çamaşırını gösteren örgülü kıyafeti gündeme oturdu

    Görüş Bildir