Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Seyir halindeki iki otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Öte yandan otomobillerden kopan parçalar 2 araca isabet etti.

Seyir halindeki iki otomobilin karıştığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde Almanya uyruklu Daiela Keiser kontrolündeki otomobil, Abdullah Işık'ın idaresindeki araçla çarpıştı.

5 yaralı

Kazanın şiddetiyle sürücü Işık ile araçtaki eşi Fatma Işık yaralandı.

Diğer araçtaki Ahmet Yalavuz, Burhan Sönmez ve 5 yaşındaki Umut Kaan Sönmez de yara aldı.

Araçta sıkışan çift kurtarıldı

Korku dolu anların yaşandığı kazayı gören çevredeki vatandaşlar, olay yerine akın etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Otomobilde sıkışan Işık çifti, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı VİDEO



Maddi hasar oluştu

Öte yandan kaza sırasında otomobillerden kopan parçalar, yolun alt kısmındaki otoparkta bulunan 2 araca isabet etti.

Otomobilde maddi hasar oluştu.

DHA'nın aktarımına göre; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

























