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DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Mehmet Binicioğlu ve 2 torunu, 5 yıl önce bir ev kiraladıkları evden çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıya....

Kanserle mücadele eden kızı Nimet Binicioğlu'nun ölümünden bir hafta sonra 15 yaşındaki Efe ve 17 yaşındaki torunu İzzet ile tek başına kalan Binicioğlu'na, tahliye davası açıldığına dair evrak geldi.

HABERİ OLMADAN İMZALANDI

Mahkemeye çıkan Binicioğlu, burada tahliye taahhütnamesi imzaladığını gördü.

Böyle bir evraktan haberi olmadığını ve imzalamadığını söyleyen Binicioğlu'nun tahliye davası, ertelendi.

TAHLİYE EDİLİRSE GİDECEK YERLERİ YOK

Aldığı 5 bin liralık yaşlılık maaşı ve torunlarına yatan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımıyla geçinmeye çalışan Binicioğlu, torunlarının eğitim hayatlarına devam edebilmesi için çabalıyor.

7 bin lira kira ödediği evinden tahliye edilirlerse gidecek yerleri olmadığını söyleyen Binicioğlu, yardım eli bekliyor.

"SEN AZ KİRA ÖDÜYORSUN EVDEN ÇIK DEDİ"

Evi ilk kiraladıklarında sadece kontrat imzaladığını söyleyen Mehmet Binicioğlu, “2020 yılında oturduğumuz bu evi kiraladık. Kirayı 850 lira olarak belirledik. Sonraki sene 1000 lira oldu. Sonraki sene devletin belirlediği yüzde 25 oranında artış yaptık.

Sonra ev sahibinin oğlu bana 'Sen az kira ödüyorsun. Evden çık' dedi. Ben de kabul etmedim. Bu sırada kızım hayatını kaybetti. 2 torunumla beraber yaşamaya başladık. Kızımın rahmetli olmasından 1 hafta sonra evden çıkmam için beni mahkemeye verdiler" dedi.

YARDIM ELİ BEKLİYOR

Çaresiz kaldıklarını söyleyen Binicioğlu, "Mahkemeye tahliye taahhütnamesi sunulmuş. Böyle bir şeye imza attığımdan haberim yok. Bana böyle bir şey de söylenmedi. Kontratımı imzaladım ama taahhütname imzaladığımı hatırlamıyorum. Nasıl olduğunu da bilmiyorum.

Şu an 7 bin lira kira ödüyorum. Büyük torunum bu sene üniversite sınavına girecek. Diğer torunum da liseye yeni başladı. Tanıdıklarımız destek oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.