Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan emekli polis yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde acı olay...

Traktörüyle ot biçmek için bahçesine giren 3 çocuk babası emekli polis memuru Kadir Sami Gözüaçık, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan traktör taklalar atarak devrildi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Devrilen traktörün altında kalan Gözüaçık'ı gören akrabası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve çevresine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gözüaçık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözüaçık'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI FERYAT ETTİ

Kazaya şahit olan yengesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Gözüaçık'ın kardeşi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.