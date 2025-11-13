Antalya'da iş yerinin kasasından 1 milyon TL değerinde döviz çaldı: Eski çalışan çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede, ofis içerisinde bulunan çelik para kasasından büyük bölümü dolar ve euro olmak üzere yaklaşık 1 milyon TL tutarında paranın çalındığı ihbarı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini alarma geçirdi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olayı Yeri İnceleme ekibinin iş yerinde yaptığı incelemenin ardından harekete geçen JASAT ve Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZ ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin kar maskesi taktığı, başında ayrıca kapüşon olduğu ve eldiven kullandığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma ve beyanlar doğrultusunda hırsızlık olayının şüphelisinin, işletmenin eski çalışanlarından Batuhan Y. olduğunu belirledi.

1 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ DÖVİZ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

JASAT ekipleri, şüpheli Batuhan Y.'yi Taşağıl Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Ekiplerin Batuhan Y.'nin üzerinde ve evinde yaptığı aramada, iş yerindeki çelik para kasasından çalınan 1 milyon TL tutarındaki döviz ve Türk Lirası bulunarak işletme yetkilisine teslim edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hırsızlık olayının şüphelisi Batuhan Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne çıkarıldı.

Şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevi'ne teslim edildi.