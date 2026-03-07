Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İran'ın saldırılarını kınadı

Orta Doğu'yu kana bulayan savaş...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında can kaybı katlanarak artarken İran'da misilleme saldırılarına devam ediyor.

Savaşta bir hafta geride kalırken dünya ülkeleri birçok diplomatik temasta bulunuyor.

FİLİSTİN BAŞKANI ABBAS'TAN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu kapsamda Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran savaşı ve Orta Doğu’daki son gelişmeler ele alındı.

İRAN'IN SALDIRILARINI KINADI

Filistin Yönetimi'nden yapılan açıklamada Abbas'ın komşu Arap ülkelerine yönelik son İran saldırılarını kınadığı belirtildi.

Açıklamaya göre ayrıca Abbas, Suudi Arabistan'ın Filistin halkına verdiği destek nedeniyle Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a teşekkürlerini iletti.

YUNANİSTAN LİDERİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yunanistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede İran, Lübnan ve genel olarak Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınırken Batı Şeri'a da giderek artan gerilim de gündemdeydi.

HAMAS İÇİN 'KÖPEĞİN OĞULLARI' DEMİŞTİ

Abbas, geçtiğimiz yıl işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği bir toplantıda Hamas'ı "köpeğin oğulları" olarak nitelendirmişti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Besim Naim de Abbas'ın "kendi halkının önemli bir kısmına karşı aşağılayıcı bir dil kullanmasını" kınamıştı.