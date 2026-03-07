CHP'li Süreyya Öneş Derici'den okullardaki Ramazan etkinliklerine tepki

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yine laiklik tartışmaları yükseldi.

Bayrama yaklaşılırken tartışma sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda Ramazan'ın ruhuna yönelik etkinlikler düzenlenmesi yönündeki resmi yazısı ile doruğa ulaşan tartışmalara CHP en ön safta katıldı.

Konuyu TBMM kürsüsüne taşıyan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, adeta 'laikatak' geçirdi.

Çocukların Ramazan ruhunu yaşamasını kanun dışı bir durum gibi niteleyen Derici, dindarların laiklere hesap vermesi gerektiğini söyledi.

"LAİKLERE HESAP VERMELİSİNİZ"

Derici şu ifadeleri kullandı:

"Sayın iktidar vekilleri çocuklarımıza selefi yeminleri okutamazsınız. Çocuklarımıza dini ya da siyasi yönlendirmelerde bulunamazasınız. Laiklik ilkesini savunan insanlar, sizin rahatsız olmak bir yana hesap vermeniz gereken büyük bir kitledir.

"TÜRKİYE İSLAM DEVLETİ OLMAYACAK"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir İslam devleti değildir. Laik demokratik bir hukuk devletidir. Siyasi menfaatleriniz için kullandığınız yargıya rağmen, yapılaşmalarına bizzat izin verdiğiniz cemaatlere rağmen, size rağmen bu ülke asla bir İslam devleti olmayacaktır.