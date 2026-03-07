Çin, Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişinin güvenliği için İran’la görüşüyor

Bu hafta Hürmüz Boğazı’ndan geçen ve Çin’e ait olduğu belirtilen “Iron Maiden” adlı yük gemisi, Ortadoğu’daki çatışmalarda gemilerin güvenli geçiş çabalarını gözler önüne serdi. Bloomberg ve Kpler’in verilerine göre, gemi sinyalini “Sipariş Üzerine”den “Sahibi Çin” olarak değiştirdi. Aralık ayından bu yana Basra Körfezi’ndeki çeşitli sevkiyatlarda görev alan gemi, çatışmaların tırmanmasıyla birlikte neredeyse durma noktasına gelen boğaz trafiğini temsil ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı’nı kapattığını ve geçiş yapan gemilere müdahale edileceğini açıklamıştı.

ÇİN'İN ENERJİ TEDARİKİNDE HÜRMÜZ BAĞIMLILIĞI

Çin, Basra Körfezi’nden büyük miktarda ham petrol ve LNG ithal ediyor. Uluslararası verilere göre, Hürmüz Boğazı’ndan günlük geçen yaklaşık 15 milyon varil ham petrolün 5,4 milyon varili Çin tarafından satın alınıyor. LNG tarafında ise Çin’in ithalatının yaklaşık yüzde 29’u Katar ve BAE’den geliyor.

Bu durum, boğazda olası bir kesintinin Çin için arz güvenliği krizine dönüşme riskini artırıyor.

İÇ PİYASAYI KORUMA ÖNLEMLERİ

Pekin yönetimi, devlete ait rafinerilere dizel ve benzin ihracatını geçici olarak askıya aldı. Uzmanlar, bu adımı olası arz kesintilerine karşı iç piyasadaki yakıt arzını güvence altına alma amaçlı stratejik bir önlem olarak değerlendiriyor.

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Michal Meidan, Hürmüz’de LNG akışındaki kesintinin petrol kadar kolay yönetilemeyeceğine dikkat çekerek, “Gaz tarafında yaşanacak bir aksama Çin için daha büyük sorun yaratır” dedi.

ALTERNATİF KAYNAKLAR KISITLI

Meidan, Rusya’dan ek petrol ve gaz tedarikinin sınırlı olacağını, boru hattı ve LNG projelerinin kapasite açısından yetersiz kalabileceğini belirtti. Londra merkezli Verisk Maplecroft uzmanı Kaho Yu ise asıl kırılganlığın Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat güvenliği olduğunu vurguladı ve alternatif kaynakların geçici çözüm sağlayacağını söyledi.

GEÇİCİ TAMPONLAR, YAPISAL BAĞIMLILIĞI DEĞİŞTİRMİYOR

Yu, Çin’in ihracat kısıtlamaları ve stok yönetimi önlemlerinin yalnızca geçici tampon niteliğinde olduğunu, Asya’nın deniz yoluyla enerji ithalatına olan yapısal bağımlılığını temelden değiştirmediğini kaydetti.