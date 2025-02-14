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İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir sitenin giriş katındaki dairede yangın çıktı.

Elektrikli ısıtıcı kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Dairenin kiracısı olan Furkan Nalbant, yangına ilk anlarda tek başına müdahale etmeye çalıştı.

ANNE VE BABASINI KURTARDI

Ancak yangının daha da harlandığını gören Nalbant, kendisini ziyarete gelen annesi Sevilay ve babası Adil Nalbant'ı alevlerden kurtardı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM EŞYALAR YANDI

Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlerin sardığı ikamete müdahale ederek yangını söndürdü.

Bu sırada dumandan etkilenen Furkan Nalbant'ın anne-babası, kontrol amacıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sağlık durumları kontrol edilerek ayakta tedavi edildi.

Yangın sonucu evde bulunan eşyaların tamamen yandığı belirlendi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Oğullarının evinin küle döndüğünü gören anne-baba, ev içerisinde kurtarılabilecek malzeme olup olmadığını gözyaşları içinde kontrol etti.

Gözü yaşlı anne ve babayı komşuları teselli etmeye çalıştı.

"BİR ANDA PATLAMA SESİ GELDİ"

Odada bulunan elektrikli ısıtıcıdan çıktığı öğrenilen yangında ikamet tamamen kullanılamaz hale gelirken o anları anlatan Furkan Nalbant, "Hastaydım, bugün işe gitmedim. Hastaneye gidip geldikten sonra ilaçlarımı alarak odama geçtim. Klima odama gelmediği için ısıtıcı almıştık, sabah çalıştırıp yattım. Isıtıcıdan bir anda patlama sesi geldi.

Anne-babamın yattığı yer döşeği bir anda tutuştu. Söndürüp atmaya çalıştık ama bir anda alev aldı. Söndüremeyince anne ve babamı dışarı çıkardım. Telefon, cüzdan, para her şeyimiz gitti. Zaten kiracıydım, bütün eşyalar yandı. Bayağı bir mağdur olduk, her şey gitti. İçim elvermiyor, olan oldu, yapacak bir şey yok." dedi.