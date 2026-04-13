CENTCOM: Hürmüz ablukası bugün başlayacak

Pakistan’da gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinden uzlaşma çıkmadı.

Uzun bir aranın ardından aynı masaya oturan taraflar karşılıklı suçlamalarda bulunurken, dikkatler Hürmüz Boğazı’na çevrildi.

CENTCOM'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukayı TSİ 17.00 itibarıyla başlatacağı duyuruldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının bugün başlayacağı belirtildi.

ABLUKANIN DETAYLARI

CENTCOM ablukanın detaylarını ise şu şekilde belirtti:

- Kapsam: Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki tüm İran limanlarını ve kıyı bölgelerini kapsayacaktır.



- Uygulama: İran limanlarına giren veya bu limanlardan ayrılan tüm ülke gemilerine ayrım gözetmeksizin uygulanacaktır.



- Hürmüz Boğazı: İran dışındaki limanlara gidiş-dönüş yapan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş özgürlüğü engellenmeyecektir.



- Denizcilere Uyarı: Ticari gemilere abluka başlamadan önce resmi bir bildiri ile ek bilgi verilecektir. Bölgedeki tüm denizcilerin uyarıları takip etmeleri ve Umman Körfezi ile Hürmüz Boğazı yaklaşımlarında operasyon yaparken 16. kanaldan ABD deniz kuvvetleriyle irtibat kurmaları tavsiye edilmektedir.