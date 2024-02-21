Antalya'da JASAT ekiplerini kapıda görünce 4’üncü katın balkonundan aşağı atladı Antalya’nın Manavgat ilçesinde cezaevi firarisi olduğu bildirilen şüpheli, kapısına gelen JASAT ekiplerine yakalanmamak için 4’üncü katın balkonundan aşağıya atladı. Toprak zemine düşerek ölümden kurtulan ve Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Aşağı Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri, nitelikli cinsel saldırının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan 17 yıl hapis cezası bulunan ve 25 Ocak tarihinde tutuklu bulunduğu Ilıca Cezaevi’nden firar ettiği belirlenen Ali Gül isimli şahsı yakalamak için adrese geldi.

JASAT ekiplerinin dairenin kapısını çalması ve içeridekilerden kapıyı açmalarını istemesi üzerine Ali Gül, JASAT ekiplerine yakalanmamak için 4’üncü kat balkonuna çıkarak kendisini aşağıya bıraktı.

Ekipleri görünce yakalanmamak için aşağı atladı

Aşağıya düşerken 3’üncü kat balkonundaki çamaşır iplerine ve bahçedeki ağacın dallarına çarpan şüpheli, ağır yaralandı.

Şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi sürüyor: Ben elinden tutmaya çalıştım ama kaydı

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ali Gül’ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Ali Gül’ün eşi olduğu belirtilen genç kadın, jandarma kapıya gelince balkona fırladığını, yakalanmamak için balkondan demire tutunup sarktığını belirterek, “Ben elinden tutmaya çalıştım ama kaydı. Aşağıya düşerken alt katın balkon demirindeki iplere tutunmaya çalıştı. İpler koptu ve aşağıya düştü.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)