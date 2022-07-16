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    Antalya’da kadınların görüntülerini çekti, hastanelik oldu

    Cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen İran uyruklu şüpheli, esnaf ve vatandaş tarafından dövüldü. ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli, serbest bırakıldı.
    • 16.07.2022 - 14:50
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    Antalya’da kadınların görüntülerini çekti, hastanelik oldu

    Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi’ndeki kapalı cuma pazarında dün saat 19.00 sıralarında alışveriş yapan 2 kadın, cep telefonuyla görüntülerini çeken İran uyruklu M.E. adlı erkeğe tepki gösterdi.

    Kadınların tepkisiyle esnaf ve çevredekiler M.E.'yi darbetti.

    Şüpheli aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı.

    Hastaneye kaldırıldı

    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı M.E., ambulansla hastaneye götürüldü.

    Antalya’da kadınların görüntülerini çekti, hastanelik oldu #1

    Kabul etti, serbest kaldı

    Tedavisinin ardından emniyete götürülen M.E.'nin görüntü çektiğini kabul ettiği belirtildi.

    M.E.’nin ifadesinin ardından 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Antalya’da kadınların görüntülerini çekti, hastanelik oldu #2


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