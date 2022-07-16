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Antalya’da kadınların görüntülerini çekti, hastanelik oldu

Antalya’da kadınların görüntülerini çekti, hastanelik oldu

Cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen İran uyruklu şüpheli, esnaf ve vatandaş tarafından dövüldü. ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli, serbest bırakıldı.