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    Antalya'da kadınların saç başa kavgası

    Bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki kadından biri, diğerini darbedip yerde tekmeledi. Kadınların saç saça baş başa kavgası, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
    • 04.07.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 11:38
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    Antalya'da kadınların saç başa kavgası

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi'nde, iki kadın arasında tartışma yaşandı.

    Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma, kısa süre içinde yerini kavgaya bıraktı.

    Yola yatırdı

    Cadde üzerine devam eden kavgada, kadınlardan biri diğerini darbetmeye başladı ve yola yatırdı.

    Tekme ve tokatla saldırdı

    Yolda kadının kafasını defalarca tokatlayan kadın, ayağa kalkıp tekmelemeye devam etti.

    Antalya'da kadınların saç başa kavgası VİDEO


    Antalya da kadınların saç başa kavgası #1

    Yoldan geçenler kavgayı umursamadı

    Diğer yandan da kavga esnasında yoldan geçen bazı sürücülerin umursamadan yollarına devam ettiği görüldü.

    Kadınlar bir araca birbirlerini şikayet ettiler

    İHA'nın haberine göre; kavganın sonunda yanlarına yanaşan bir aracın içerisindeki sürücüye birbirlerini şikayet eden kadınlar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

    Antalya da kadınların saç başa kavgası #2

    Antalya da kadınların saç başa kavgası #3

    Antalya da kadınların saç başa kavgası #4

    Antalya da kadınların saç başa kavgası #5

    Antalya da kadınların saç başa kavgası #6

    Antalya da kadınların saç başa kavgası #7


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