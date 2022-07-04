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Antalya'da kadınların saç başa kavgası

Antalya'da kadınların saç başa kavgası

Bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki kadından biri, diğerini darbedip yerde tekmeledi. Kadınların saç saça baş başa kavgası, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.