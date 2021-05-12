Antalya’da sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobilin kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan Abdullah Tezel'e çarptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde yaşanan olayda, 32 yaşındaki Sevinç K.Ç. otomobiliyle kavşakta virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda duvar gölgesinde işe gitmek için servis bekleyen 32 yaşındaki Abdullah Tezel’e çarptı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Otomobil ile duvar arasında sıkışan Tezel, feci şekilde hayatını kaybetti. Kepez Polis Merkez Amirliği yakınında gerçekleşen kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü kadın gözaltına alınırken, Abdullah Tezel’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya'da kaldırımda oturan adama aracın çarpma anı VİDEO





















