Antalya'da kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüste turist çocuk bayıldı

Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı tespit edilen minibüste, küçük bir çocuğun kalabalık nedeniyle baygınlık geçirdiği görüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu taşıyan minibüs denetime takıldı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri bölgede araçları denetledi.

Uygulama noktasına takılan minibüsün, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı tespit edildi.

Küçük çocuk baygınlık geçirdi

Ekipler, ailesiyle birlikte yolculuk yapan küçük bir turist çocuğunun araç içerisinde baygınlık geçirdiğini fark etti.

Otele geri döndü

Bunun üzerine küçük çocuk, tesadüfen yoldan geçmekte olan özel hastaneye ait ambulanstaki sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından taksiye binerek tatil yaptıkları otele geri döndü.

'Daha sık araç kaldırılmalı'

İHA'nın aktarımına göre; Bazı yolcular, en az 5-6 tane dolmuşun geçtiğini ve yer olmadığı için kendilerini almadığını, özellikle Pazartesi ve Perşembe günleri daha sık araç kaldırılması gerektiğini dile getirdi.