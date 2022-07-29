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- Antalya'da kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüste turist çocuk bayıldı
Antalya'da kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüste turist çocuk bayıldı
- 29.07.2022 - 12:31
- Güncelleme : 29.07.2022 - 12:33
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu taşıyan minibüs denetime takıldı.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri bölgede araçları denetledi.
Uygulama noktasına takılan minibüsün, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı tespit edildi.
Küçük çocuk baygınlık geçirdi
Ekipler, ailesiyle birlikte yolculuk yapan küçük bir turist çocuğunun araç içerisinde baygınlık geçirdiğini fark etti.
Otele geri döndü
Bunun üzerine küçük çocuk, tesadüfen yoldan geçmekte olan özel hastaneye ait ambulanstaki sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından taksiye binerek tatil yaptıkları otele geri döndü.
'Daha sık araç kaldırılmalı'
İHA'nın aktarımına göre; Bazı yolcular, en az 5-6 tane dolmuşun geçtiğini ve yer olmadığı için kendilerini almadığını, özellikle Pazartesi ve Perşembe günleri daha sık araç kaldırılması gerektiğini dile getirdi.