Antalya'da kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti

Antalya'da yaşayan Melek İpek, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek ile 12 yıldır evli olduğu 33 yaşındaki Melek İpek arasında, dün gece yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü.

İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.

ÇIPLAK HALDE ELLERİ KELEPÇELİ BULUNDU

Sabah eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. Melek İpek, tüfekle eşini vurarak öldürdü, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi.

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Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek gözaltına alındı.

"ÇIRILÇIPLAK DÖVÜP, TECAVÜZ ETTİ"

Melek İpek ifadesinde, 12 yıllık evliliği boyunca şiddet gördüğünü belirterek, "Dün gece beni çırılçıplak soydu, elime kelepçe takıp dövdü, banyoda tecavüz etti. Sabaha kadar dövdükten sonra evden ayrıldı. Evden ayrılırken eline tüfeği alarak, 'Hepinizi vuracağım, seni de çocukları da vuracağım' dedi. Elindeki tüfekle eve ateş etti. Daha sonra ayrıldı. Saat 08.00 gibi döndüğünde, elimde tüfekle evin kapısında bekliyordum. 'Gelme bu eve, defol git' dedim. Aramızda arbede çıktı. Arbede sırasında tüfek ateş alınca vuruldu." dedi.

OLAYIN ARDINDAN ‘ALKOLÜN MÜPTELASI DEĞİLİZ’ PAYLAŞIMI

Ramazan İpek'in geceki dayak olayından önce sosyal medya hesabından 'Alkolün müptelası değiliz' diye viski fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ramazan İpek'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.









