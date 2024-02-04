Antalya'da korkunç kaza! Ticari araç hurdaya çıktı Hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hurdaya dönen araçta yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

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İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi.

Çobanlar Mahallesi Şantiye Mevki D-400 Karayolu üzerinde Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Emrecan Gökmen idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsü belirlenemeyen çekici dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

Korkunç kazada savrulan araç hurda yığınına dönerken, sürücü Gökmen ise yaralandı.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet İlker Karateke olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Emrecan Gökmen ise ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karateke’nin cansız bedeni ise nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Karakete'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan yakınları, güçlükle teselli edilebildi.

Kaza nedeniyle saatlerce ulaşıma kapanan D-400 Karayolu’nun Mersin-Antalya yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)