Antalya'nın Manavgat ilçesinde felaketin eşiğinden dönüldü.
Annesinin otomobilden indiği sırada 10 yaşındaki A.E.Ç., çalışır vaziyetteki otomobilin gazına bastı.
Yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi
Otomobil, hızla hareket ederek önce yolun sağında park halindeki otomobile, ardından da sol tarafta kaldırımda bulunan hafif ticari araca çarparak güçlükle durabildi.
Kazada, otomobilde bulunan 10 yaşındaki A.E.Ç. ile otomobili durdurabilmek için kapısına tutunarak sürüklenen annesi Ayşe Ç. yaralandı.
Yaralılar tedavi altına alındı
Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.
12 bin 977 TL ceza
Kazanın ardından bölgeye gelen ekipler, araç sahibine, sürücü belgesi olmayan küçük yaştaki çocuğu araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL para cezası uyguladı.
O anlar kamerada
Yaşanan kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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