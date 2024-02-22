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Antalya'da korkutan olay: 10 yaşındaki çocuk trafik kazası yaptı

Antalya'da korkutan olay: 10 yaşındaki çocuk trafik kazası yaptı Annesinin otomobilden inmesini fırsat bilen küçük çocuk gaza basınca araç bir anda ilerlemeye başladı. Yol kenarındaki iki araca çarparak durabilen otomobilin kaza anları kameralara anbean yansıdı