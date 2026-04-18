Galatasaray'dan iptal edilen golüne tepki!

Galatasaray Kulübü, Gençlerbirliği maçında Leroy Sane'nin iptal edilen golü sonrasında sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile lider Galatasaray karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
GOL İPTAL EDİLDİ
Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Galatasaray, yıldız isim Leroy Sane ile bulduğu gol ile öne geçti.
Uzun bir süre VAR'da incelenen pozisyon hakem Batuhan Kolak'ın izlemesi sonrasında iptal edildi.
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI
Kararın ardından sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım geldi.
İPTAL EDİLEN GOL
