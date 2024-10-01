Antalya'da kovaladığı hırsızdan yumruk yiyen resepsiyonist öldü Manavgat'ta otelin duvarından içeri girmeye çalışan iki kişiyi kovalayan resepsiyonist, hırsızlar tarafından darbedildi. Yaralanan resepsiyonist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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İHA

Antalya’da hırsızlar ve otel çalışanları arasında süren kovalamaca kanlı bitti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan bir otelde çalışan güvenlikler, otel duvarından girmek isteyen 3 kişiyi fark ederek bağırmaya başladı.

Bu sırada yan otelde resepsiyonist olarak görev yapan Hilmi Çelik, duyduğu sesler üzerine dışarı çıktı.

HIRSIZLARI KOVALAMAYA BAŞLADI

Biri kadın 3 kişinin koşarak araca gittiği gören Çelik, şahısları kovalamaya başladı.

Araca binen şahısları durdurmak isteyen Hilmi Çelik ile yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şahıslar arasında arbede yaşandı.

YUMRUK DARBESİYLE YERE YIĞILDI

Yaşasan arbede sırasında Çelik, boksör olduğu iddia edilen Tunus vatandaşı Wassim Taunsi’nin (30) yumruk darbesi ile yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Başını kaldırıma çarpan ve olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Hilmi Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan ve otopsi işleminin ardından oğlu tarafından teslim alınan Hilmi Çelik’in cansız bedeni, toprağa verilmek üzere memleketi Serik’e götürüldü.

4 SAAT SONRA YAKALANARAK TUTUKLANDILAR

Öte yandan olayın zanlıları olan yabancı uyruklu Wassim Taunsi ve beraberindeki biri kadın iki kişi, Jandarma ekipleri tarafından olaydan 4 saat sonra yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Tunus vatandaşı Wassim Taunsi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HIRSIZ DEĞİLİZ, BARFİKS ÇEKİYORDUK"

Taunsi’nin savcılık ifadesinde, animatör olarak çalıştıklarını ve iş çıkışı alkollü olduklarını, yanında bulunan arkadaşı ile duvarda barfiks çekmek için iddiaya girdiklerini, hırsızlık amaçları olmadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)