Anadolu Efes, Barcelona'ya mağlup oldu

EuroLeague'in 33. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'da Barcelona deplasmanına çıktı.

Mücadeleyi 78-71'lik skorla Barcelona kazandı.

Bu sonuçla 23. mağlubiyetini yaşayan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

19. galibiyetine ulaşan Barcelona ise Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

BARCELONA: 78 - ANADOLU EFES: 71

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Sergio Silva (Portekiz)

Barcelona: Punter 9, Vesely 10, Satoransky 8, Clyburn 21, Shengelia 14, Marcos, Cale 2, Brizuela 9, Hernangomez 4, Parra 1

Anadolu Efes: Loyd 2, Weiler-Babb 13, Smits 4, Dozier 13, Ercan Osmani 18, Beaubois 3, Şehmuz Hazer 6, Lee 3, Cordinier 5, Jones 4, Swider

1. Periyot: 19-15

Devre: 42-30

3. Periyot: 57-54

Beş faulle oyundan çıkan: 36.34 Dozier (Anadolu Efes)