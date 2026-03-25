Irak'ta Haşdi Şabi'ye saldırılara karşılık verme yetkisi tanındı

Irak Bakanlar Kurulu'na bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından Haşdi Şabi ve ülkedeki diğer güvenlik güçlerine kendilerini hedef alan askeri saldırılara karşı meşru müdafaa ve karşılık verme hakkı çerçevesinde hareket etme yetkisi tanındı.

Irak basınında yer alan haberlere göre bu kararın son dönemde ülkenin güvenlik kurumlarını hedef alan saldırılara karşı alınan önlemler kapsamında olduğu belirtildi.

YAKALAMA EMİRLERİ DE UYGULANACAK

Güvenlik kurumlarını, vatandaşların çıkarlarını ve diplomatik misyonları hedef alan saldırılara karışan kişiler hakkında yakalama emirlerinin uygulanmasına da karar verildi.