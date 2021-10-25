Antalya'da kuaförün ölümü, Rus kadının mesajı Türkçeye çevrilince ortaya çıktı

1 haftadır kayıp olan kadın kuaförü Özgür Özlü'nün cansız bedenini, Antalya'da yaşayan Rus kadın buldu. Rus kadının komşusuna attığı mesaj Türkçeye çevrildiğinde polise haber verildi.

Öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 256 Sokak'ta meydana gelen olayda, spor yapmak için dün evden çıkan ve ismi öğrenilemeyen yerleşik Rus kadın, ağaçlık alanda birinin asılı olduğunu fark etti.

RUS KADIN, KOMŞUSUNA MESAJ ATTI

Rus kadın, bugün aynı yerde aynı kişiyi görünce şüphelenerek, komşusu Ramazan Uğur'un telefonuna Rusça mesaj gönderdi. Yazılanı anlamayan Uğur, çeviri programından çevirisini yapınca 'Portakal ağaçlarında bir adam asılı. Polisi aramak gerek' mesajını okuyup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

PORTAKAL AĞACINA ASILI HALDE BULUNDU

Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, portakal ağacına asılı Özgür Özlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Özlü'nün, Ankara'dan Antalya'ya çalışmak için geldiği, kadın kuaföründe işe başladığı ortaya çıktı.

1 haftadır kendisinden haber alınamadığı kaydedilen, evli ve 1 çocuk babası Özlü'nün cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.