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Antalya’da küçükbaş hayvanlar yanarak telef oldu

Antalya’da küçükbaş hayvanlar yanarak telef oldu

Demirciler Mahallesi’ne kadar ulaşan yangında, içinde 100’e yakın küçükbaş hayvan bulunan ahır alevlerin arasında kaldı. Birçok hayvan yanarak telef oldu.