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Antalya’da küçükbaş hayvanlar yanarak telef oldu
Demirciler Mahallesi’ne kadar ulaşan yangında, içinde 100’e yakın küçükbaş hayvan bulunan ahır alevlerin arasında kaldı. Birçok hayvan yanarak telef oldu.
- İHA
- 29.07.2021 - 13:01
- Güncelleme : 29.07.2021 - 13:08
Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın, kısa sürede birçok noktaya yayıldı.
Demirciler Mahallesi’ne ulaşan yangında alevler, 100’e yakın küçükbaş hayvan bulunan ahırı sardı.
VÜCUTLARINDA YANIKLAR OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Ahırdaki çoğu hayvan yanarak telef olurken kurtarılan hayvanların vücutlarında yanıklar olduğu görüldü.
ÜCRETSİZ TEDAVİ UYGULANACAK
Antalya Veteriner Hekimler Odası Manavgat Temsilcisi Vedat Gün, orman yangınında yaralanan sahipli ve sahipsiz hayvanlara ücretsiz tedavi uygulanacağını duyurdu.
Antalya’da küçükbaş hayvanlar yanarak telef oldu VİDEO