Trafik kavgasının adresi Antalya oldu.
Manavgat ilçesinde, plakası bilinmeyen dolmuş sürücüsü aniden şerit değiştirince motokuryeye çarptı.
Paketleri toplamasını istedi
Çarpmanın etkisiyle motokuryenin teslimat için taşıdığı paketler yola savruldu.
Motosiklet sürücüsü, dolmuş sürücüsüne kendisine çarptığını söyleyerek tepki gösterdi.
Ardından minibüs sürücüsünden yere saçılan paketleri toplamasını istedi.
Minibüs şoförü hakaretler savurdu
Minibüs sürücüsü ise motosiklet sürücüsünün dediklerini yapmayarak hakaretler savurmaya başladı.
Tekmeler havada uçuştu
İki sürücü arasında çıkan tartışma kısa süre içinde hararetlenerek yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.
Olay yerinde bulunan kişiler kavgaya müdahale ederken olayla ilgisi bulunmayan başka bir kişi aniden gelip motokuryeye saldırmaya başladı.
O anlar kameralara yansıdı
Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle taraflar sakinleşirken kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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