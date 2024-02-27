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Antalya'da minibüsle çarptığı motokuryeye hakaret etti: Yumruklar havada uçuştu

Antalya'da minibüsle çarptığı motokuryeye hakaret etti: Yumruklar havada uçuştu Seyir halindeki motosiklete çarpmasıyla sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.