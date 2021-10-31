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Antalya’da nar yüklü kamyon devrildi
Finike’de bulunan paketleme servisine gitmek üzere yola çıkan nar yüklü kamyon, Kumluca ilçesinde devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
- DHA
- 31.10.2021 - 11:48
- Güncelleme : 31.10.2021 - 12:16
Antalya’nın Kumluca'nın Yazır Mahallesi’nden Finike ilçesindeki paketleme tesisine götürmek için nar yüklenen Dursun T. yönetimindeki kamyon, saat 21.45 sıralarında tekeri patlayınca, Meydan Mahallesi, Ahmet Ali Ağa Bulvarı’nda kaza yaptı.
Nar yüklü kamyon, yolun ortasına devrildi, nar dolu kasalar yola döküldü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyon şoförü Dursun T., Ünal A. ve araçta bulunan 5 yaşındaki Elanur A. hafif, Gülbeyaz G. ağır yaralandı.
Antalya’da nar yüklü kamyon devrildi ViDEO
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.
Diğer yaralılar ayakta tedavi olurken, Gülbeyaz G. ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.