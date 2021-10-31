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    Antalya’da nar yüklü kamyon devrildi

    Finike’de bulunan paketleme servisine gitmek üzere yola çıkan nar yüklü kamyon, Kumluca ilçesinde devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 31.10.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 12:16
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    Antalya’da nar yüklü kamyon devrildi

    Antalya’nın Kumluca'nın Yazır Mahallesi’nden Finike ilçesindeki paketleme tesisine götürmek için nar yüklenen Dursun T. yönetimindeki kamyon, saat 21.45 sıralarında tekeri patlayınca, Meydan Mahallesi, Ahmet Ali Ağa Bulvarı’nda kaza yaptı.

    Nar yüklü kamyon, yolun ortasına devrildi, nar dolu kasalar yola döküldü.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada kamyon şoförü Dursun T., Ünal A. ve araçta bulunan 5 yaşındaki Elanur A. hafif, Gülbeyaz G. ağır yaralandı.

    Antalya’da nar yüklü kamyon devrildi ViDEO

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    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.

    Diğer yaralılar ayakta tedavi olurken, Gülbeyaz G. ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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