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    Antalya'da oğluna süt almaya giden adam, geçirdiği kazada öldü

    4 yaşındaki oğluna süt almak için yolun karşısına geçen adam, dönüşte kaldığı otomobilin altında can verdi. Endişeli eşinin aramasını, bölgedeki kimse açamdı.
    • 25.06.2022 - 14:56
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    Antalya'da oğluna süt almaya giden adam, geçirdiği kazada öldü

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hurdacılık yapan 51 yaşındaki Şakir Biçer, Ankara'daki yeğeninin düğününe katılmak için eşi ve oğluyla otobüse binmek için durağa yöneldi.

    Biçer, otobüs beklenirken, 4 yaşındaki oğluna süt almak için yolun diğer tarafında bulunan markete gitti.

    Dönüşte Akdeniz Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan Biçer'e, C.S.'nin (47) kullandığı 16 ALC 019 plakalı otomobil çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle Biçer, şarampole savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

    Olay anında hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Biçer, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

    Antalya da oğluna süt almaya giden adam, geçirdiği kazada öldü #1

    Eşinden gelen aramayı kimse açamadı

    Bu sırada kazadan habersiz durakta bekleyen eşi, uzun süre dönmeyen Şakir Biçer'i telefonla aradı ulaşamayınca da kocasını tanıyanları arayarak durumu bildirdi. Kaza yerinde çalan telefonu ise kimse açamadı.

    İHA'nın aktarımına göre,  bu sırada bölgeye gelen Biçer'in yakınları, acı haberi alınca eşine de söyledi.

    Sürücü gözaltında

    Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Şakir Biçer'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı.

    Antalya da oğluna süt almaya giden adam, geçirdiği kazada öldü #2

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    Antalya da oğluna süt almaya giden adam, geçirdiği kazada öldü #4


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