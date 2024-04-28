İsrail protestolarında tansiyon yükseliyor: ABD'de keskin nişancılar üniversiteye girdi Son günlerde öğrenci ve akademisyenlerin desteğiyle artan Filistin yanlısı protestoları engellemek isteyen keskin nişancılar, Indiana Üniversitesi'ne geldi.

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ensonhaber.com

ABD'de tansiyon düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde New York eyaletindeki Colombia Üniversitesi'nde başlayan Filistin yanlısı protestolar yayılarak devam ediyor.

Bu kez de ülkedeki diğer saygın üniversitelerde sesler yükselmeye başladı.

Bunun üzerine ABD polisi harekete geçerek kampüslere girdi ve biber gazlı müdahalelerle öğrencilere askeri müdahaleler kullanmaya başladı.

Keskin nişancılar devreye girdi

Benzer olaylar Indiana Üniversitesi'nde de yaşandı. Bu durum tansiyonu bir kez daha yükseltince devreye keskin nişancılar girdi.

Filistin yanlısı öğrenci protestolarının olduğu üniversitede, askerlerin dolaştığı görüldü.

Ülkede neler oluyor?

Bölgede başlayan protestolarda öğrencilerin talebi, Amerika yönetiminin İsraili silahlandırmayı bırakması.

Eylemlere akademisyenler de destek vermeye başladı.

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da eyleme katılan Emory Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee ile Ekonomi Profesörü Caroline Fohlin, polis ekipleri tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındı.

McAfee'nin gözaltına alınışı bir öğrencisinin çektiği videoyla tüm dünyaya yayıldı.

Emory Üniversitesi kampüsüne giren polisler öğrencilere biber gazı ve elektroşok silahıyla saldırdı, Güney California Üniversitesi'nde 93 öğrenci gözaltına alındı.