Antalya'da okul servisi şoförü cinsel istismar suçundan tutuklandı

İHA
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Aydıncık Mahallesi'nde 13 Şubat Perşembe günü bir lise öğrencisine okul servisi şoförü A.K. tarafından cinsel istismarda bulunulduğu iddia edildi.
Olay günü saat 18.30 sıralarında Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran baba, lise öğrencisi kızının servis şoförü tarafından istismara uğradığını belirterek şikayette bulundu.
Olayın hemen ardından Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verildi ve şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
TUTUKLANDI
Alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli A.K. gözaltına alındı.
14 Şubat Cuma günü Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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