Orkun Kökçü'den Gençlerbirliği'ne nefis gol

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısı harika bir gole sahne oldu.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, dakikalar 67'yi gösterdiğinde kullandığı serbest vuruşta nefis bir gole imza attı.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Beşiktaş'ın sol kanattan, ceza alanı yan çizgisinin hemen gerisinden ve son çizgiye çok yakın bir noktadan kazandığı frikikte Orkun Kökçü sağ ayağının içiyle uzak köşeye sert ve düzgün vurdu, kalecinin müdahale edemediği top, uzak direğin içine çarpıp ağlarla buluştu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)