İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye'yi yasa boğan ölüm..

Ünlü tarihçi sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Entübe edildiği açıklanan 78 yaşındaki Ortaylı'dan geçtiğimiz gün acı haber geldi.

Prof. Dr. Ortaylı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İlber Ortaylı'nın cenaze töreninin detayları netleşti.

İLK TÖREN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE

Ortalı, 16 Mart 2026 Pazartesi günü (yarın) saat 11:00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenlenecek.

Cenazesi yıllarca çalışıp, öğrenciler yetiştirdiği, eserlerini kaleme aldığı üniversiteye getirilecek, anısına konuşmalar yapılacak.

CENAZE NAMAZI FATİH CAMİİ'NDE KILINACAK

Ortaylı, ikindi vakti sonrası Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası tarihi caminin haziresine defnedilecek.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarın Fatih’te Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için saat 09.00 itibarı ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:

"İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak."

Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.