Bölgede başlayan orman yangınına kara ekipleri, 4 uçak, 2 helikopterle birlikte bölge halkının da destek verdiği öğrenildi. Yangının 1 saatin ardından kontrol altına alındığı belirtildi.

Her yaz mevsiminde aşırı sıcaklar nedeniyle yurt genelinde orman yangınları yaşanıyor.

Bu kez görüntülerin adresi Antalya...

Alevler yükseldi

Kaş ilçesindeki ormanlık alan belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda dumanların yükseldiği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için harekete geçti.

Antalya'da orman yangını VİDEO



1 saat sonra kontrol altına alındı

Yangına, kara ekipleriyle birlikte 4 uçak, 2 helikopter ve bölge halkı tarafından müdahale edildiği belirtildi.

AA'nın aktarımına göre; ekipler tarafından 1 saatin ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.









