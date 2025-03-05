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AA & Ensonhaber

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbarın ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Alevlere müdahale için 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

KAYMAKAM SOLMAZ: "3 NOKTADA YANGINA MÜDAHALE VAR"

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yangının üç farklı noktada etkili olduğunu belirtti. İki bölgedeki alevlerin kontrol altına alındığını aktaran Solmaz, üçüncü noktada söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Çalışmalara dair bilgi veren Solmaz, "Rüzgar nedeniyle müdahalemiz zaman zaman zorlaşıyor ancak büyük ölçüde kontrol sağlamak üzereyiz. Ekiplerimiz sahada yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor." dedi.

Ayrıca, yangının Phaselis Antik Kenti'ne ulaşma riskinin olmadığını vurguladı.