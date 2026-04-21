Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Vitek'i 7-1 yenen milli sporcu Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

Kariyerindeki 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, Rus Aleksandr Karelin'i geride bırakarak adını güreş tarihine yazdırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'daki organizasyonda tarihe geçen ve rekorun tek sahibi olan Rıza'yı telefonla aradı.

"GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM"

Rıza Kayaalp'e telefonu Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şampiyonluğun bizi mutlu etti. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Rekor oldu, seni tebrik ediyorum. Ailene selamlar. Sağ ol var ol. Gözlerinizden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM REKORU KIRDIK"

Rıza Kayaalp de Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, "Sayın Cumhurbaşkanım rekoru kırdık. Bize tesis sözü verdiniz biz de size rekor sözü verdik. Sözümüzde durduk. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, rekor kıran Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayınladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum. 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp, parlak kariyerine yeni bir zafer daha eklemiş oldu. Milli güreşçimiz, daha önce Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olarak adını güreş tarihine altın harflerle yazdırdı. Elde ettiği tarihi başarıyla ülkemizi gururlandıran Rıza Kayaalp'e teşekkür ediyorum. Milli güreşçimizin başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.