Konyaspor, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eledi

Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının heyecanı başladı.

İlhan Palut’un çalıştırdığı Konyaspor ile Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Ozan Ergün’ün düdük çaldığı müsabakada Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

UZATMADA KAZANAN KONYASPOR

Mücadelenin 90 dakikası 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından maçta uzatma dakikalarına geçildi.

Dakikalar 120'yi gösterirken Konyaspor, VAR uyarısının ardından penaltı kazandı.

Penaltıda topun başına geçen Marko Jevtovic, 120+2. dakikada ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

FENERBAHÇE ELENDİ

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Konyaspor, Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe ise organizasyona çeyrek finalde veda etti.

KONYASPOR, RAKİBİNİ BEKLİYOR

Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş-Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Alanyaspor, 23 Nisan Perşembe günü 20.45'te Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.

ALÇAK UÇUŞ YAPILDI

Mücadelenin 32. dakikası oynanırken stat çevresinden alçak uçuş gerçekleşti. Uçak sesleri yayına da yansıdı.

Öte yandan stadın üstünden geçen helikopter de olduğu görüntülendi.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

120' Kafalardan seken top taca gitti

120' Talisca'nın sert şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

120' Talisca yerde kaldı, Fenerbahçe kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı.

120' Guendouzi ceza sahası içerisinde ayak içi bir vuruş denedi top yandan dışarı gitti.

120' Jetovic sarı kart gördü.

120' Jetovic, penaltı vuruşunda top ile Ederson'u farklı köşelere gönderdi.

120’ Gol… Konyaspor 1-0 Fenerbahçe (Jevtovic) (P)

120' Fenerbahçe'de Semedo sarı kart gördü.

120' Konyaspor VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı!

118' Ozan Ergün pozisyonu tekrar izlemek için VAR'a gidiyor.

117' Fenerbahçe'de Guendouzi itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

116' Konyasporlu futbolcular Kramer'in yerde kaldığı pozisyon için penaltı itirazında bulunuyor. Ozan Ergün VAR ile iletişim halinde.

116' Konyasporlu futbolcunun kafa vuruşunda Ederson topu çizgiden çıkardı!

114' Talisca ve Adil'in hava topu mücadelesinde Adil yerde kaldı, hakem faul kararı verdi ve oyunu durdurdu.

113' Oğuz Ergün, Mert Müldür'ün yerde kaldığı pozisyon için faul kararı verdi ve bu karar tribünlerden tepki topladı.

111' Top neredeyse uzatmaların her anında Konyaspor yarı alanında kaldı.

109' Oğuz Aydın'ın içeriye çevirmek istediği topta Konyaspor savunması müdahale ederek topu kornere gönderdi.

107' Fenerbahçe tekrardan Konyaspor yarı alanına yerleşti ve boşluk arıyor.

106' Konyaspor'da Deniz Türüç yerine Bazoer oyuna dahil oldu.

106' Fenerbahçe'de Musaba yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

106' İkinci uzatma devresi başladı.

İlk uzatma devre sonucu: Konyaspor 0-0 Fenerbahçe

105' Adil kendisini yere bıraktı ve hakem oyunu bekletiyor.

104' Fenerbahçe, sağ ve sol kanattan denediği paslarda kayıpların ardından orta alanda hızlı şekilde topu kazanarak atak devamlılığı sağlıyor. Konyaspor tüm futbolcularıyla savunmaya gömülmüş durumda.

102' Fenerbahçe, Konyaspor yarı alanında boşluk arıyor.

101' Oosterwolde'nin ceza sahası dışından denediği şut farklı şekilde auta gitti.

99' Konyaspor'da Melih yerine Svendsen oyuna dahil oldu.

98' Guendouzi'nin çalımdan sonra Brown'a çevirdiği topta Brwon soluna çekerek şutunu çıkardı ancak Bahadır geçit vermedi!

97' Konyaspor kalecisi Bahadır zaman geçirmeye yönelik hareketlerinden dolayı sarı kart gördü.

96' Talisca'nın kaleciyle karşı karşıya vurduğu şut yandan auta gitti!

95' Kante ve Guendouzi paslarla ceza alanına girmek istedi, Konyasporlu futbolcu kayarak müdahale ederek topu kornere gönderdi.

92' Fenerbahçe ilk uzatma devresinin başında Konyaspor yarı alanına yerleşmeye çalışıyor.

91' İlk uzatma devresi başladı.

90 dakika sonucu: Konyaspor 0-0 Fenerbahçe

90' Konyaspor'da Bahadır kendisini yere bıraktı ve sağlık ekibi sahaya girerek tedaviye başladı. Tedesco bu duruma itiraz etti.

90' Maçın temposu bu dakikalarda yükselmiş durumda.

90' Fred'in ceza sahası dışından çektiği şut yine kaleci Bahadır'da kaldı.

90' Oosterwolde'nin ceza sahasında savunma arkasına koşu atarak içeriye çevirdiği top kaleci Bahadar'ın kucağında kaldı.

90' Musaba ceza sahası içerisinde çalım denedi ancak top kornere gitti.

89' Fenerbahçe'de Kerem yerine Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.

88' Kante'nin iki Konyasporlu futbolcunun arasından Kerem'e çıkardığı topta Kerem ayak içi bir vuruş denedi ancak top doğrudan auta çıktı.

87' Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Ozan Ergün orta için bekleyen futbolculara uyarılarda bulundu.

85' Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde Fenerbahçe ceza sahası karıştı ve Ozan Ergün, Adil'in şut denemesinden önce Fred'e yaptığını işaret ederek oyunu durdurdu.

83' Oyun yeniden hareketlendi.

81' Brown'ın Deniz ile girdiği hava topu mücadalesi sonrası Deniz yerde kaldı ve kalkamadı. Hakem sağlık görevlilerini oyuna davet etti.

80' Fenerbahçe'nin üst üste Konyaspor yarı alanında yaptığı paslar sonrası Oosterwolde sol kanattan bir orta denedi ancak top doğrudan Bahadır'ın kucağına gitti.

79' Fenerbahçe'de Levent Mercan yerine Archie Brown oyuna dahil oldu.

78' Olaigbe'nin Semedo'ya yaptığı hareket sonrası Ozan Ergün faul düdüğünü çaldı.

76' Konyaspor'da iki oyuncu değişikliği; Bardhi yerine Olaigbe ve Goncalves yerine Bjorlo oyuna dahil oldu.

74' Deniz Türüç'ün serbest vuruşta ön direğe kestiği ortaya Kante müdahale ederek kornere gönderdi.

73' Bu sefer Konyaspor, Fenerbahçe yarı alanına yerleşerek boşluk arıyor.

70' Skriniar'ın kafasıyla indirdiği top Kerem'in önüne düştü, Kerem'in yakın mesafeden çektiği şut üstten auta gitti. Maçın en net pozisyonu bu oldu.

68' Talisca'nın ceza sahası dışından denediği şut kaleci Bahadır'ın kucağına gitti.

67' Fenerbahçe, Konyaspor yarı alanında pas yaparak boşluk arıyor.

66' Oyun yeniden hareketlendi.

65' Hakem Ozan Ergün'ün iletişim sisteminindeki sorun nedeniyle oyun henüz hareketlenmiş değil.

65' Konyaspor'da Muleka yerine Kramer oyuna dahil oldu.

63' Berkan'ın Kerem'e yaptığı harekete Ozan Ergün faul düdüğü çaldı ve sahaya sağlık ekibi dahil oldu.

63' Konyaspor'da Deniz Türüç itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

62' Talisca'nın gelen ortaya yarım volesi kalenin yanından dışarıya gitti.

61' Guendouzi'nin ceza alanı içine Kerem için gönderdiği pas hızlı kaldı ve Kerem'in açısı daraldı.

60' Orta alanda Fenerbahçe lehine üst üste faul düdükleri geliyor.

59' Ozan Ergün, Kerem'e yapılan faul sonrası düdüğünü çaldı ve oyunu durdurdu. Maç oldukça sert geçiyor.

57' Talisca'nın sol kanatta Levent'e gönderdiği topa Levent yetişemedi ve top taca gitti.

56' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden; Cherif yerine Talisca ve İsmail yerine Fred oyuna dahil oldu.

55' Cherif yerden kalkamadığı için sağlık ekibi sahaya dahil oldu.

54' Nagalo'nun Cherif'e yaptığı hareket sonrası hakem Ozan Ergün faul düdüğünü çaldı.

52' Kerem'in ceza sahasının içinden içeriye çevirmek istediği topta savunma son anda araya girdi.

50' Musaba, Uğurcan'a attığı çalımdan sonra topu kontrol edemedi ve top auta gitti.

48' Fenerbahçe ön alanda yaptığı baskıyla topu kaptı ancak Konyaspor savunması müdahale ederek kornere gönderdi.

47' Musaba, ceza alanındaki Cherif'i düşünerek bir ara pas denedi ancak top kaleci Bahadır'a gitti.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Konyaspor 0-0 Fenerbahçe

45' Skriniar'ın uzaklaştırmak istediği topa Cherif ofsaytta yakalandı.

45' Konyaspor yine hızlı bir şekilde kontra atağa çıkmak istedi ancak Kante yaptığı müdahaleyle birlikte savunmanın geri koşabilmesi için vakit kazandırdı.

44' Fenerbahçe, Konyaspor yarı sahasında savunmada boşluk arıyor.

42' Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Konyaspor kalecisi Bahadır'ın yavaş hareketlerinden dolayı yan hakeme itirazda bulunuyor.

40' Deniz Türüç'ün Oosterwolde'ye yaptığı müdahale sonrası Ozan Ergün faul düdüğünü çalarak Deniz'e uyarılarda bulundu.

39' Fenerbahçe, ilk yarıda atak yönü olarak Kerem ve Levent ikilisinin olduğu sol kanatı daha fazla tercih etti.

37' Bardhi'nin ceza sahası çizgisinden çektiği sert şutta Ederson geçit vermedi!

36' Musaba, sağ kanattan ceza alanına girerek içeriye yerden bir pas çevirdi ancak çevirdiği yerden hiçbir Fenerbahçeli futbolcu yok.

35' Kerem'in ceza sahası içerisinde çaprazdan denediği şut Konyaspor savunmasına çarparak geri döndü.

35' Oyun yeniden hareketlendi.

33' Uğurcan Yazgılı kendisi yere bıraktı ve oyuna sağlık ekibi dahil oldu.

31' Konyaspor hızlı bir şekilde atağa çıkmak isterken Levent, Deniz Türüç'ü durdurmayı başardı.

29' Musaba'nın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Cherif ceza sahası içerisinde sağ tarafa topu çekerek şut denemek istedi ancak top Konyaspor savunmasına çarparak geri döndü.

28' Ederson'un savunma arkasına Kerem için gönderdiği pasa hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

26' Fenerbahçe ceza yayında oyunun sıkışması sonrasında Konyasporlu futbolcu Guendouzi'ye faul yaptı.

24' Kerem'in sol kanattan içeriye çevirdiği topa Cherif vurmak istedi ancak top Konyaspor savunmasına çarparak kornere gitti.

22' Kerem, Levent'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluştu ancak Konyaspor savunması geçit vermedi. Fenerbahçeliler penaltı itirazında bulundu.

21' Hakem Ozan Ergün, Adil'in Cherif'e yaptığı faul sonrası Adil'i uyardı.

19' Guendouzi'nin içeriye çevirmek istediği top Jevtovic'e çarparak kornere gitti.

18' Fenerbahçe, Konyaspor yarı alanında savunamda boşluk arıyor.

16' Oosterwolde'nin topu kapmak için ceza sahası içinde Berkan'a yaptığı harekete Konyasporlu futbolcular penaltı bekledi ancak hakem devam dedi.

15' Semedo, sağ kanattan topla birlikte uzun bir mesafe gelerek içerideki Cherif'e topu çevirdi ancak Cherif'in etrafını 3 Konyasporlu futbolcu sararak topu kaptı.

14' İsmail'in yerden içeriye çevirmek istediği topa Adil kayarak yaptığı müdahale ile kornere gönderdi.

13' Berkan'ın sol kanattan çevirdiği topa Skriniar kafayla uzaklaştırmayı denedi ancak top Jetovic'in önüne düştü. Onun uzaklardan denediği şut ise kalenin yanından dışarıya çıktı.

12' Adil'in Cherif'e yaptığı harekete hakem faul kararı verdi.

10' Bardhi'nin uzaklardan denediği şut Fenerbahçe savunmasına çarparak kornere gitti.

8' Uğurcan'ın açtığı ortaya Guendouzi kafa vuruşu ile uzaklaştırmak istedi ancak top Deniz Türüç'ün önüne düştü. Devamında gelişen atakta Konyaspor köşe vuruşu kazandı.

7' Bardhi'nin sağ kanattan içeriye çevirmek istediği top önce Levent Mercan'a ardından da kendisine çarparak auta çıktı.

6' Levent Mercan'ın serbest vuruşta kestiği ortaya Skriniar kafa ile vurdu ama kaleci Bahadır topu kontrol etmeyi başardı.

5' Cherif, yapılan müdahale sonrası yerde kaldı, hakem Ozan Ergün faulu işaret etti ancak Konyasporlu futbolcular bu karardan memnun değil.

3' Fenerbahçe’nin savunmadan pasla başladığı maça Konyaspor, ön alanda baskı yaparak karşılık veriyor.

1' Maçın hemen başında yapılan faul sonrası Oosterwolde ile Deniz Türüç sözlü bir tartışma yaşadı.

1' Maç başladı.