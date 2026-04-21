Akın Gürlek, kullanıcıdan satıcıya uzanan uyuşturucu zincirini anlattı

Gündemdeki birçok konu Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından tek tek cevaplandı.

Bakan Gürlek'in "önemli" diyerek gösterdiği tabloyla ilgili olarak, "Yasa dışı bahis, uyuşturucu ve sanal kumar. Maalesef toplumumuzun kanayan yarası." dedi.

Adalet Bakanı olduğu zaman bir genelge yayınladığını ve 81 ilin valisine verdiği talimatı anlatan Bakan Gürlek, özellikle uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar konusunda sonuna kadar gidilmesi talimatı verdiğini ifade etti.

İKİ AYDA BİN 215 UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 BİN 992 TUTUKLAMA

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın konuğu olan Bakan Gürlek, ekrana gelen tabloyu göstererek şunları söyledi:

Bu tablo şunu anlatıyor, sadece Şubat ve Mart ayı içerisinde uyuşturucu konusunda 1.215 tane operasyon yapılmış. 11.437 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 3.992 tutuklama işlemi yapılmış yani bu şunu anlatıyor. Şubat ve Mart ayında bütün Başsavcılarımız aslında yoğun bir şekilde bu operasyonları yapmışlar ve sağlam bir dosya oluşturmuşlar. Tutuklama sayıları da dosyaları gösteriyor.

ÖNCE KULLANICI SONRA SATICI STRATEJİSİ

Uyuşturucunun yayın olduğunu dile getiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Başsavcılığı döneminde birçok uyuşturucu operasyonuna imza attığını belirtti.

Bu operasyonlar neticesinde kendisine yöneltilen "Siz uyuşturucu kullananlara operasyon yapıyorsunuz" eleştirilerine geçtiğimiz haftalarda yakalanan 106 kilo uyuşturucuyu örnek gösteren Gürlek, "Burada sistem bu şekilde, önce kullanan daha sonra ara işte dağıtıcı, ana dağıtıcı, torbacı bu şekilde gidiyor. Bunların bir yerden yakalamanız gerekiyor." dedi.



