Antalya'da otobüse tutunan patenli çocuklar tekmeyle uyarıldı Gündüz saatlerinde 4 çocuk otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Uyarıları dinlemeyen çocukları, arkalarından gelen motosikletin sürücüsü tekme atıp uzaklaştırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Antalya'da çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi.

Durakta yolcu alan belediye otobüsü hareket etmek üzereyken 15-16 yaşlarındaki 4 çocuk, aracın arkasındaki boşluğa tutundu.

Patenlerle ayakta durmakta zorlanan çocuklar, otobüsle dakikalarca yol aldı.

Uzun süre korna çaldı

Otobüs şoförünün kornayla uyarısına aldırmayan çocuklar, yolculuk sırasında bir yandan da birbirlerini iterek tehlikeye davetiye çıkardı.

Duraktaki yolcuları da dinlemeyen çocukları, yanlarından geçen motosikletli uzun süre korna çalıp uyardı.

Tekme atarak uyardı

Buna da aldırmayan patenlileri, arkalarından gelen bir başka motosiklet sürücüsü de kornayla uyardı.

Uyarıya rağmen otobüsün arkasından tutunarak ilerleyen çocuklara motosiklet sürücüsü, hem korna çalıp hem de tekme atarak otobüsü bırakmalarını istedi.

Patenleriyle kaçtılar

Çocuklar, otobüsün durakta yolcu almak için durmasının ardından patenlerini sürerek ara sokaklara kaçtı.

Otobüs şoförü ise paten süren çocukların sürekli trafikte kendilerine zorluk çıkardığını, otobüsün uzun olması nedeniyle arkasına tutunan paten sürücülerini göremediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)