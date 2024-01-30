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Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Antalya'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, otomobildeki anne ve oğlu ağır yaralandı.