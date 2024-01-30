Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Tunahan KIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Rıza Kaya (49) hayatını kaybederken, otomobildeki anne ve oğlu ağır yaralandı.
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'nde Mehmet A. (29) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Rıza Kaya (49) idaresindeki kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Kazada motor bölümü hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Mehmet A. ve annesi Emine A. ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılırken çarpışma sonrası şarampole kayan kamyonetin ön kısmında sıkışan sürücü Rıza Kaya ise hayatını kaybetti.
Rıza Kaya'nın cansız bedeni sıkıştığı kamyonetten çıkarılmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili araştırmaları devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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