Tuncer Bakırhan: Öcalan için İmralı’da yeni bir yer inşa ediliyor

Türkiye, hiç olmadığı kadar terör belasından kurtulmaya yakın...

1 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de DEM Parti milletvekilleri ile tokalaşması ile başlayan Terörsüz Türkiye süreci ilerliyor.

Tarihi adımların art arda atıldığı süreçte PKK, Abdullah Öcalan'dan gelen çağrı ile kendini feshederek silah bıraktı.

HEYET İMRALI'YA GİTTİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Adada Öcalan ile görüşen heyet, İmralı’dan döndü.

"ÖCALAN İÇİN YENİ BİR YER İNŞA EDİLİYOR"

Ziyaretin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Medya Haber TV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, "İmralı Adası’nda Öcalan için ev inşa edildiği" iddialarına ilişkin olarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan için İmralı'da bir yapı inşa edildiği haberlerini doğruladı.

"YAKIN ZAMANDA GELİŞMELER OLABİLİR"

Bakırhan, İmralı'da Öcalan için yapı inşa edildiği iddialarına ilişkin olarak şunları söyledi:

Öcalan için İmralı’da bir yer, yapı ya da ev inşa edilmiş. Aslında bir yerleşke var ama bunun adı nedir, statüsü nedir? Oraya geçerken ne diyeceğiz, nasıl tarif edeceğiz meselesinin artık netleştirilmesi lazım. Yakın zamanda bu konuda gelişmeler olabilir, olabileceğini düşünüyorum.

"İNSANLAR SOMUT ADIMLAR İSTİYOR"

Hükümetin somut adımlar atması gerektiğini, DEM Parti'nin özel bir yasa için çalıştığını vurgulayan Bakırhan, "Tarafların ikna olacağı bir yasaya ihtiyaç var" dedi.

İktidarın bir yol haritasına sahip olması gerektiğini söyleyen Tuncer Bakırhan, "Artık hükümetin bir yol haritası olmalı. Artık sözde, iyi tariflerle, tanımlamalarla yürütemeyeceğimiz bir noktaya geldik. İnsanlar somut adımlar istiyor." ifadelerini kullandı.