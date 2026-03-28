İran'ın füzeleri bir kez daha Demir Kubbe'yi deldi

ABD-İsrail, İran arasında çatışmalar sürüyor.

ABD ile İsrail'in saldırılarına füze misillemeleri ile karşılık veren İran, birkaç kez Demir Kubbe'yi deldi.

Dün akşam yine İran'dan atılan füzeler, Tel Aviv semalarına düştü ve yıkıma neden oldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesinde İran misillemesinde 1 kişinin öldüğünü bildirdi.

6 BÖLGEYE DÜŞTÜ

İran'ın çok başlıklı bir füzesinin görüntülere yansıdığı Tel Aviv ve çevresinde 6 bölgeye füze parçalarının ve şarapnellerin düştüğü aktarılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin Tel Aviv, Ramat Gan ve Givatayim'e yönlendirildiği belirtildi.

İRAN İSRAİL'İN MERKEZ BÖLGESİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirmesinin ardından yarım saatten kısa süre içerisinde art arda yapılan misillemelerde İran, önce İsrail'in güneyini, ardından ise merkez bölgesini hedef aldı.

SİRENLER ÇALDI

Misillemeler, İsfahan ve Huzistan kentlerindeki çelik şirketleri ve Erak kentindeki Hendab Ağır Su Kompleksi'ne düzenlenen ABD-İsrail saldırıları sonrası İran'ın cevap vereceği yönündeki tehditlerin ardından geldi.

Önce İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde ardından ise başta başkent Tel Aviv olmak üzere merkez bölgesi ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da sirenler çaldı.