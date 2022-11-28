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    Antalya'da otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

    Kumluca ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.
    • 28.11.2022 - 21:41
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    Antalya'da otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

    Antalya'da Kumluca-Finike Karayolu, Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi ile Hızırkahya Mahallesi arasında Finike'den Kumluca yönüne seyir halinde olan Emin Şener yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen A.Ü. yönetimindeki cip ile kafa kafaya çarpıştı.

    Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada iki araçta da büyük hasar meydana geldi.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

    DHA'nın haberine göre kazada otomobil sürücüsü Emin Şener ve kızı Aysun Karakaya (41) hayatını kaybederken, Aysun Kaya'nın kızı G.K. (11) ile cip sürücüsü A.Ü. (23) ve beraberindeki yolcu E.Ç. (58) yaralandı.

    Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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    Antalya da otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü #2

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