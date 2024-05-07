İHA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, makas atarak süratli bir şekilde ilerlediği sırada takla attı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç içerisindeki şahıslar kazayı gören diğer sürücüler tarafından çıkartıldı.
Yaşananlar kamerada
Şahısların ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken kaza anına ait görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kaza öncesi aracın süratli ilerlediği, köprülü kavşağa çıktığı anda ise takla attığı görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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