Antalya'da oyuncak scooter'lı Eymen'den denetim notkasında büyüklerine ders Helikopter ve drone destekli trafik uygulamasında başında kaskla scooter kullanan 10 yaşındaki Eymen, motosiklet sürücülerini kask takmaları konusunda uyardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kazaların önüne geçmek adına trafik polisleri sık sık denetimler gerçekleştiriyor.

Denetimlerde trafik ihlali yapan sürücülere ceza yağıyor.

Bunun bir örneği de Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı.

Sürücüler cezadan kaçamadı

20'si motorize olmak üzere 25 ekibin katılımıyla helikopter ve drone destekli gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde yüzlerce motosiklet denetlendi.

Sürücü belgesi olmayan, kask takmayan ve motosikletinin eksiği bulunan çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.

"Kask takmadan binmemelerini istiyorum"

Uygulama noktasında kaldırımda plastik scooter'la yolculuk yapan ve adının Şükrü Eymen olduğu belirlenen 10 yaşındaki küçük çocuk herkesin dikkatini çekti.

Kasksız motosiklet kullanan sürücülere anlam veremeyen Eymen, kask takmadan kesinlikle yola çıkmadığı belirterek, “Benim kaskım 250 lira. Çok güzel. Kask takmazsak yoldan geçen arabalardan başımıza bir şeyler düşebilir. Kaza yaptığımızda başımızı yere çarpabiliriz. Motosiklet kullananlara kask takmadan binmemelerini istiyorum.” dedi.

Küçük Şükrü Eymen, konuşmasının ardından kaskını başına takarak scooter'ına bindi ve gözden kayboldu.

Oturağın altından gizlice kask çıkardı

Uygulama noktasında gelen yabancı uyruklu kadının kask takmadığı gözlenirken, motosikletin ön kısmındaki sevimli köpek herkesin dikkatini çekti.

Yabancı uyruklu kadın, uygulama noktasında motosikletin oturağının altından çıkardığı kaskı başına takarken ceza yemekten kurtulamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)