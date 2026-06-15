Suriye'de lise bitirme sınavında matematik sorularının zorluğu öğrencileri gözyaşlarına boğdu

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Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler de ülkelerine döndü.

Gönüllü dönüşler hala devam ederken, ülkede de hayat normal akışına oturmaya başladı.

Her yıl düzenlenen 'lise bitirme' sınavı gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'DEKİ EĞİTİMDEN SONRA MATEMATİK SINAVINDA ZORLANDILAR

Ancak sınavdan çıkan öğrenciler, soruları tepkiyle karşıladı.

Eğitimlerinin büyük kısmını Türkiye'de tamamlayan Suriyeli öğrenciler, kendi ülkelerinde girdikleri sınavın matematik soruları karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Öğrenciler, matematik testinin beklenenden çok daha zor olduğunu belirterek sınav merkezlerinin önünde tepki gösterdi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadığı, ailelerin ise sınav sistemini eleştirdiği görüldü.

SINAV ÇIKIŞINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Matematik oturumu tartışma konusu oldu.

Sınav merkezlerinden çıkan öğrenciler, soruların müfredata göre aşırı zor olduğunu ve süreyi yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi.

Yayılan görüntülerde, sınavdan çıkan bazı öğrencilerin basın mensuplarına konuşurken ağladığı ve büyük hayal kırıklığı yaşadığı görüldü.

AİLELER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Sınav merkezlerinin önünde bekleyen aileler de sonuçlara tepki gösterdi.

Veliler, üniversiteye giriş açısından kritik öneme sahip olan sınavlarda öğrencilerin seviyesine uygun soru hazırlanması gerektiğini savundu.

Bazı veliler, tek bir sınavın öğrencilerin geleceğini belirlemesinin ciddi baskı oluşturduğunu dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Matematik sınavına ilişkin görüntüler kısa sürede ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.

Öğrenciler ve eğitim çevreleri, soruların zorluk derecesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, sınav sistemine yönelik eleştiriler de yeniden gündeme geldi.

Yetkililerden sınavın zorluk seviyesine ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor.