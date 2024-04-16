Antalya’da özel bir hastanenin eli yaralı küçük kıza müdahale etmediği iddiası Elinde kesi olan 18 yaşından küçük kız çocuğunun özel bir hastanede tedavi edilmediği yönündeki iddialar, eski Survivor yarışmacısı tarafından ortaya atıldı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

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İHA

Antalya'da özel bir hastanede yaşananlar şaşkına çevirdi.

Elinde kesi oluşan ve tedavi için annesiyle birlikte özel bir hastanenin acil servisine giden 18 yaşından küçük kız çocuğu, müdahale edilmesini talep etti.

Kayıt yapmadı iddiası

Hastanedeki görevli personel, çocuğun sigortasının olmadığını söyleyerek kayıt için 2 bin TL isteyerek kayıt yapmadı.

Diğer taraftan küçük kız çocuğunun elinin hijyenik bir ortamda değil de kayıt masasının yanında kontrol edilmesi tepki çekti.

O anları sosyal medya hesabından paylaştı

Yaşanan o anları ise eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Görüntüleri yaklaşık 400 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaşan Tuğsuz, çok sayıda izlenme aldı.

"Aktif kanamanın olmadığı tespit edildi"

Olayın ardından açıklama paylaşan hastane, şu ifadelere yer verdi:

“Olay anında 112’nin kırmızı alan senkop ön tanısı ile getirdiği birinci hasta ve 112’nin epileptik atak ön tanısı ile getirdiği ikinci hasta ve yine aynı anda hasta yakınının kendi imkanları ile getirdiği yüksekten düşme üçüncü hastaya müdahalesi yapılıyordu. Triyaj alanına gelen, gündüz saatlerinde ev kazası nedeniyle elden yaralanması olan 10 yaşlarında kız çocuğu değerlendirilmiştir. Değerlendirmede aktif kanamanın olmadığı, nörovasküler muayenenin normal olduğu ve yüzeysel abrazyonların olduğu tespit edildi.

"Doktoru ve hastayı rahatsız etti"

Hastanın triyajı yeşil alan olarak değerlendirildi. Hastaya giriş ve tedavi planlanmak istenmiş fakat o sırada daha önce hastanemizde hekimlere sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmaktan dolayı beyaz kod davası olan ve davası devam eden, hastanın yakını olmayan şahıs kamera ile izinsiz kayıt yapmaya başladı ve görevli personele taciz ve hakarette bulundu. Hastanın muayene ve tedavi sürecini engelledi. Aynı zamanda hastanın annesine de benzer şekilde tahrik ve tacizde (izinsiz çekim) bulundu. Hasta çocuğun koluna izinsiz dokunmuş, doktoru ve hastayı rahatsız etti. Yaşanan kargaşadan dolayı hastanın annesi korkmuş ve hastanın tedavisini beklemeden hastaneden ayrıldı.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)