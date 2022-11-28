Öğle saatlerinde annesini evden çıkaran genç çocuğun ateşle oynadığı esnada tüm eşyalar tutuşmaya başladı. Olayı öğrenen baba, "Oğlum hasta psikolojisi bozuk. Hastanede tedavi olması gerekiyor." dedi.

Antalya'da psikolojik sorunları olan genç korku dolu anlar yaşattı.

Kepez ilçesinde 3 katlı binanın birinci katında yaşayan Mahmut Men, öğle saatlerinde annesinin evden çıkmasını istedi.

Anne Emine Men'in evden ayrılmasının ardından genç çocuk ateşle oynamaya başladı.

Yangın çıktı

Bir anda evdeki eşyaların da tutuşmasıyla birlikte evde yangın çıktı.

Farklı odalardan dumanların çıktığını gören anne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri söndürdü.

Antalya'da psikolojik sorunları olan genç evi ateşe verdi ViDEO

Gözyaşları içinde izledi

Yapılan incelemede, odalarda bulunan eşyaların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen Emine Men'i komşuları teselli etti.

Yangın sırasında işte bulunan baba Bayram Men de haber verilmesi üzerine evine geldi.

"Konuşacak durumum yok kötü durumdayım"

İtfaiye ekipleri ile birlikte evine çıkan adamın yaşadığı üzüntü yüzüne yansıdı. Yaşanılanları anlatan Bayram Men, “Ben emekli bir insanım. Kirada oturuyorum. Oğlum hasta, psikolojisi bozuk. Adliyeden raporlarını aldım, hastanede tedavi olması gerekiyor. Yangın sırasında annesini dışarı atıyor. Annesine şiddet uyguluyor. Bir sürü sorunları var. Konuşacak durumum yok, kötü durumdayım. Yaralarımızın sarılması için yardım bekliyorum. Ev çok kötü, her yer yanmış. Çocuk girmiş evin içerisine her şeyi yakmış. Benim maddi gücüm yok. Emekli maaşı ile ne yapabilirim? İsteyen gelsin gözleri ile görsün.” dedi.

Karakola götürüldü

Öte yandan olay sonrasında kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından evin yakınlarında yakalanıp güçlükle ikna edilerek ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

İHA'nın aktarımına göre; polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.