Antalya'da sahte plaka atölyesine baskın: 1 kişi gözaltına alındı Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinin bodrum katında sahte plaka basan 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 350 adet basılmış sahte plaka ele geçirildi.

İHA

Yurt genelinde dolandırıcılıkla mücadele devam ediyor.

Son olarak sahte plaka basarak suça ortak olanlar şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonun adresi bu kez Antalya oldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda, A.U. ve S.Y.K. isimli şahısların Kepez ilçesindeki evlerinin bodrum katına sahte plaka imalathanesi kurarak, suçta kullanılmak üzere sahte plaka bastıkları ve bu plakaların satışını yaptıkları tespit edildi.

Ele geçirilenler

Yapılan operasyonla şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 350 adet basılmış sahte plaka, 525 adet boş plaka, 12 adet kalıp aparatı, 1 adet mühür, 1 adet kompresör, 1 adet basım kalıbı, 1 adet boya makinesi, 1 adet pres makinesi ele geçirildi.

1 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili 1 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)