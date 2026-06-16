Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararı alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Balcıoğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/6249 sayılı dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme”, “Rüşvet Alma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından soruşturma başlatıldığı ve hakkında tutuklama tedbiri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Balcıoğlu'nun geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği yaklaşık 11 saatlik ifade dosyaya girdi.

İfadesinde üzerine atılı tüm suçlamaları reddeden Balcıoğlu, herhangi bir suç işlemediğini savunarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirtti.

Kendisine yöneltilen sorular arasında, adına veya yakınları üzerinden "Rolex" marka saat bulunup bulunmadığı da yer aldı. Balcıoğlu, söz konusu markaya ait bir saatinin olmadığını söyledi.

Belediyeye zabıta memuru olarak alınan veya alınacağı öne sürülen jandarma personeliyle ilgili soruları da yanıtlayan Balcıoğlu, Mustafa Demirayak'ın zabıta olarak işe alındığını bilmediğini, personel alım süreçlerinin ilgili müdürlük tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Belediyede kendi adı ile başkan yardımcısının adının kullanılarak işe yerleştirme vaadiyle para toplandığı yönündeki iddiaları da reddeden Balcıoğlu, bu tür bir uygulamadan ifadesi sırasında haberdar olduğunu ileri sürdü.

"CHP İLÇE BAŞKANININ YETKİSİ YOK"

Silivri CHP İlçe Başkanlığı'nın belediyeye ait taşınmazların kiralanmasında rol aldığı yönündeki iddialara ilişkin de açıklama yapan Balcıoğlu, sosyal tesislerin işletmesinin belediye tarafından sürdürüldüğünü belirterek, ilçe başkanının belediye mülklerini kiraya verme konusunda herhangi bir yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Soruşturmada yer alan "Paris Cafe" isimli işletmenin devrine ilişkin iddiaları da kabul etmeyen Balcıoğlu, eski CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür aracılığıyla tanıdığı K.D.'nin seçim dönemindeki çalışmaları nedeniyle işletme üzerinde hak iddia ettiğini öne sürdü. Balcıoğlu, söz konusu kişinin kafenin kilidini değiştirip işletmeye pankart astığını, daha sonra belediye olarak müdahale ederek iş yerini yeniden hizmete açtıklarını anlattı.

"450 BİN DOLAR ALDIĞI İDDİASI GERÇEK DIŞI"

Dükkan ruhsatları karşılığında 450 bin dolar aldığı yönündeki suçlamaları da reddeden Balcıoğlu, soruşturmadaki bazı şüphelilerle aynı bölgelerde baz sinyali vermesinin Silivri'nin küçük bir ilçe olması nedeniyle doğal olduğunu savundu.

Belediyenin hesap hareketlerine ilişkin SMS bildirimlerinin neden kendi telefonuna geldiği sorusuna ise Balcıoğlu, belediye başkanı olarak yapılan ödemeler hakkında bilgi sahibi olmak istediğini belirterek, tüm ödeme bildirimlerinin bilgi amaçlı telefonuna yönlendirilmesi talimatını verdiğini ifade etti.

SATIN ALDIĞI VİLLAYA 10 MİLYON ÖDEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İfadesinde, seçimden kısa süre sonra eşi Hayriye Sena Balcıoğlu adına satın alınan villa da gündeme geldi.

Balcıoğlu, villayı başkan seçildikten yaklaşık bir ay sonra 10 milyon lira bedelle satın aldıklarını belirterek, uzun yıllardır aynı sitede kiracı olarak yaşadığını ve ticari faaliyetlerinden elde ettiği birikimle bu alımı gerçekleştirdiğini söyledi.

Villada iddia edildiği gibi milyonlarca liralık kapsamlı bir tadilat yapılmadığını savunan Balcıoğlu, gerçekleştirilen çalışmaların küçük çaplı düzenlemelerden ibaret olduğunu ifade etti.

SATICI 30 MİLYON ALDIĞINI BEYAN ETTİ

Öte yandan villayı sattığı belirtilen N.D.'nin soruşturma kapsamında verdiği ifadede farklı rakamlar yer aldı.

N.D., taşınmazı Hayriye Sena Balcıoğlu'na sattığını, satış karşılığında toplam 30 milyon lira aldığını öne sürdü. Bu tutarın bir kısmının banka üzerinden gönderildiğini, kalan bölümünün ise Bora Balcıoğlu tarafından dolar karşılığı elden teslim edildiğini iddia etti.

İfadesinde banka yoluyla aldığı miktarı önce 6 milyon lira olarak hatırladığını söyleyen N.D., kendisine gösterilen kayıtlarda 10 milyon liralık transfer bulunduğunu görünce aradan geçen zaman nedeniyle rakamı yanlış hatırlamış olabileceğini belirtti.

Satıcı, geçmiş banka dekontlarını inceleyerek soruşturma makamlarına sunmak istediğini de ifade etti.