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İHA

Antalya’nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen bir otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. Sürücünün ve çevredeki vatandaşların çabaları yetersiz kalınca araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 07 ATE 134 plakalı otomobiliyle İller Bankası yönüne doğru seyreden Enver A., evine gitmek üzere yola çıkmıştı. Ancak seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Hemen aracı yol kenarına çeken sürücü, motor kaputunu açtığında alevlerle karşılaştı.

DİĞER SÜRÜCÜLER YANGIN TÜPÜRLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Panikle aracına müdahale etmeye çalışan Enver A., yanına aldığı suyla alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da yangın tüpleriyle yardıma koştu. Ancak tüm çabalara rağmen yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Ancak otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü. Yanan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Gözleri önünde küle dönen aracına uzun süre bakakalan Enver A., olay anını şu sözlerle anlattı:

Duman çıkmaya başladığını fark ettim. Hemen sağa çektim, motoru açtım, o sırada hafif hafif yanıyordu. Su döktüm, ardından yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştık ama sönmedi. Bir anda alev aldı.

Otomobilin alev alev yandığı anlar, çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından netlik kazanacak.