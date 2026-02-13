Antalya'da silahlı soygun: Kripto hesabından 18 bin euro çalındı

- Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukrayna uyruklu bir kadın, evine zorla giren silahlı kişiler tarafından soyuldu.
- Şüpheliler, kadının kripto para hesabından 18 bin euro dahil olmak üzere toplamda yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çaldı.
- Olayla ilgili 4 kişi jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Ukrayna uyruklu A.H. isimli kadın market alışverişi sonrası ikametine döndüğü esnada, site koridorunda bekleyen kapüşonlu 5 şüpheli şahıs tarafından tabanca gösterilerek ikametine zorla girildi.
Evinde elleri bağlanan ve kripto para hesabına yüz tanıma sistemi kullanılarak erişim sağlatılan kadına ait 18 bin euro başka bir hesaba aktarıldı.
200 GRAM ALTIN VE DÖVİZ ÇALDILAR
Ayrıca ikamet içerisinde bulunan 5 bin euro, 7 bin doları ve yaklaşık 200 gram altın maskeli şüpheli şahıslar tarafından çalındı.
ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin 38, 31, 27 ve 34 yaşlarındaki R.A. A.S., S.U. ile O.G. olduğu belirlendi.
4 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 4'ü kaçmaya çalıştıkları sırada Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Jandarma şahısların eve girmesi, kaçtıkları panelvan aracın takibi ve karayolunda düzenlenen operasyonla şahısların yakalanıp gözaltına alınma görüntülerini paylaştı.