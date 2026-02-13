Samsun'da bir şahıs akrabasının arabasına tüfekle ateş açıp lastiklerini kesti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 48 yaşındaki Bedirhan S., aralarında husumet bulunan akrabası G.Ö.’nün park halindeki aracının lastiklerini kesip, pompalı tüfekle ateş açtı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, şüphelinin üzerindeki pompalı tüfek, bıçak ve 17 kartuşu aldı.

Şüpheli Bedirhan S. gözaltına alınıp ekip aracına bindirildiği sırada G.Ö.’ye, “Aşağı insene, 2 sene önce polislere laf ediyordun şimdi onlar koruyor seni. Bu iş burada bitmez, erkek adam namusunu temizler.” dedi.

ŞÜPHELİ EMNİYETTEKİ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bedirhan S., emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Bedirhan S.’nin 1, G.Ö.’nün ise 4 suç kaydı olduğu belirtildi.